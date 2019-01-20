بيروت 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسقدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيروت، أن 110 آلاف لاجئ فلسطيني نزح عن سوريا إلى الدول المجاورة منذ العام 2011م، بسبب القصف والحصار الذي تعرضت له المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق السورية.وأشارت الوكالة في بيان إلى أن أكثر من 270 ألف لاجئ فلسطيني نزح عن مخيمه إلى مناطق اعتبرها أكثر أمنًا داخل سوريا.وأكدت أن من بين النازحين الفلسطينيين من سوريا، 17000 لاجئًا في الأردن، و 31000 لاجئًا في لبنان، و 6000 لاجئًا في مصر، إضافة إلى أكثر من 85 ألف لاجئًا فلسطينيًا وصلوا إلى أوروبا.وكانت تقارير "الأونروا" قد أشارت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في ملفاتها في سوريا بلغ نحو 450 ألف لاجئ.// انتهى//13:35ت م0074