أبها 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسنفّذت وحدة الإعلام التربوي بتعليم خميس مشيط اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "أسس الإعلام التربوي والملف الإعلامي الوزاري"، بحضور ٤٨ منسقة إعلامية في الميدان التعليمي، وذلك بمقر مركز التدريب التربوي بالمحافظة.وأوضحت رئيسة وحدة الإعلام التربوي بمكتب التعليم في خميس مشيط نور آل قيس، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الإعلام المدرسي، وإبراز دور المدرسة ومنسوباتها، ومشاركة المجتمع المحيط، من خلال عدد من ورش العمل التي تضمنت أسلوب التحرير، وطريقة إدارة الحسابات المدرسية، وآلية الرصد في الملف الإعلامي.// انتهى //13:36ت م0075