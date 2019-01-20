الحديثة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأنهت جوازات منفذ الحديثة الحدودي الرابط بين المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية إجراءات دخول 3000 معتمر من الجنسية الأردنية عند دخولهم لأداء مناسك العمرة الأربعاء الماضي في وقت قياسي.وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة الجوف العقيد عبدالمنعم الحيزان أن المنفذ استقبل 77 حافلة للمعتمرين تقل 3000 معتمر خلال 10 ساعات بمعدل 7 باصات بالساعة، مبيناً أن هذا العمل يعد إنجاز عملي مميز في ظل الدعم الذي تتلقاه مديرية الجوازات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تطوير قطاعات الدولة وتسخير امكانياتها لراحة المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام، حيث يمتلك منفذ الحديثة قوة بشرية مدربة على إستخدام أحدث الأجهزة الحاسوبية، التي تسارع من عملية إجراءات الدخول.// انتهى //13:47ت م0076