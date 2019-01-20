مسقط 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 68ر4202 نقطة منخفضًا بـ (07ر34) نقطة وبنسبة 804ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 75ر4236 نقطة.وبلغت قيمة التداول (10) ملايين و890 ألف و505 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 8ر53 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (7) ملايين و82 ألفًا و654 ريالا عمانيا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 239ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (03ر18) مليار ريال عماني.// انتهى //13:52ت م0077