اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
الأحد 1440/5/14 هـ الموافق 2019/01/20 م واس
مسقط 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 68ر4202 نقطة منخفضًا بـ (07ر34) نقطة وبنسبة 804ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 75ر4236 نقطة.
وبلغت قيمة التداول (10) ملايين و890 ألف و505 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 8ر53 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (7) ملايين و82 ألفًا و654 ريالا عمانيا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 239ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (03ر18) مليار ريال عماني.
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