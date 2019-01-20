أبها 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستطلق جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية غداً، فعاليات الملتقى الأول للأمن الفكري "المواطنة الرقمية"، بالمدينة الجامعية بأبها .ويضم الملتقى عددًا من الجلسات العلمية والورش التدريبية على مدى يومين، بمشاركة المختصين والمهتمين بمجالات الأمن الفكري، إضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات السعودية لمناقشة وتبادل الخبرات فيما يخص قضايا الأمن الفكري، ومشاركة عدد من الطلاب والطالبات.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الملتقى يأتي في سياق إيمان الجامعة بأن الأمن الفكري هو الأساس الذي تتحقق به جميع أشكال الأمن، وذلك حين يكون التوسط والاعتدال في التفكير والممارسة مبدأين ينطلق منهما الفرد والمجتمع، معربًا عن أمله في أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة والنتائج المأمولة ويخرج بتوصيات فاعلة.من جهته أوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور يحيى بن عبدالله البكري أن الملتقى يتضمن عدة محاور تشمل: واقع وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الأمن الفكري، وسُبُل تعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف البكري أنه سيقام خلال الملتقى مسابقة للأوراق العلمية المتميزة، ومسابقة لأفضل مقطع "يوتيوب" توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل مقطع "سناب" و أفضل "موشن" جرافيك وأفضل سيناريو تمثيلي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن جلسات الملتقى تتناول 6 موضوعات رئيسة تشمل الجماعات المتطرفة للشباب من خلال المنصات الإلكترونية، وواقع وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري، وتاريخ الجماعات المتطرفة، كذلك دور المؤسسات التعليمية في تعزيز المواطنة الرقمية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الأمن الفكري، كما سيعقد ضمن فعاليات الملتقى عدة ورش ودورات منها دورة تدريبية تستهدف رؤساء الأندية الطلابية ومشرفي الوفود الطلابية المشاركة.// انتهى //13:57ت م0078