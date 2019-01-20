الدمام 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويّا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة المحافظة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وذلك لمدة شهر في مركز المعارض الدولية بالهفوف.وبين أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم, أن المهرجان يشهد مشاركة 44 مصنعًا وطنيًا, إضافة إلى عدد من الأركان والفعاليات وتتنوع فيه البرامج المصاحبة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور.وأضاف الملحم أن المهرجان يسهم في إثراء القطاع السياحي في الأحساء بعد انضمامها لقائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو, من خلال إقامة العديد من الفعاليات التي تُحاكي مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة، وتعمق وتأصيل هذا المنتج الزراعي الهام لكافة فئات المجتمع.وأشار إلى أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان يأتي تأكيدًا على دعم سموه الكريم للاستراتيجيات التنفيذية المُعززة لتحويل التمور من منتجٍ زراعي شعبي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي يسجل باسم الأحساء، مضيفًا إن لمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهات سمو محافظ الأحساء، لها الأثر البالغ في تحقيق التكاملية المشتركة وتوثيق ترابط القطاعات ذات العلاقة مع تجار ومصنعي التمور بالأحساء، وصولاً إلى تحقيق اهداف المهرجان بتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور.// انتهى //14:20ت م0080