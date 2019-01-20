كاينزا 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس نكورونزيزا بيري رئيس جمهورية بوروندي في القصر الرئاسي بمدينة كاينزا، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والوفد المرافق له.وفي بداية الاستقبال، رحب فخامته بالدكتور العيسى، مقدراً دور الرابطة في تعزيز السلام والوئام والتعايش بين شعوب ودول العالم، من خلال عقدها للمنتدى الدولي "التعددية الدينية والاثنية والتعايش الإيجابي" في بوروندي.وأعرب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عن شكره وتقديره لفخامته على حسن الاستقبال وما لقيه وفد الرابطة من حفاوة وتكريم، وعلى رعايته للمنتدى الدولي الذي اختار بوروندي لتكون حاضنة لفعالياته لما تتميز به من الاندماج الوطني المثالي لتعدديته الدينية والاثنية، مؤكداً أن الصدام الحضاري نتيجة حتمية لغياب منطق الوعي.وبين معاليه أن رابطة العالم الإسلامي تحرص على ترسيخ مفهوم التعايش الإيجابي بين مختلف أتباع الأديان والاثنيات، من خلال مبادراتها وفعالياتها الدولية حيث تعمل الرابطة على تعميق الوعي بسنة الخالق سبحانه في الاختلاف والتنوع والتعدد والدعوة للتواصل البناء بين الجميع حيث تتجلى الحقائق في أجواء الحوار الأخوي المفعم بالثقة والمحبة المتبادلة.وكان معالي الدكتور محمد العيسى قد التقى في وقت سابق، دولة النائب الأول لرئيس جمهورية بوروندي سنيدوم شيدانو، ومعالي وسيط الدولة رئيس جهاز الامبودسمان إدوارد أندويمانا، ومعالي رئيس البرلمان باسكال نيابوندا، بحضور عدد من البرلمانيين، ومعالي وزير الهيدروليك كوم مانداكيزا.وتم خلال هذه اللقاءات، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:22ت م0081