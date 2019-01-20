الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي, وأعضاء مجلس الإدارة.وقدم الغربي نبذة عن الجمعية وتأسيسها وأهدافها في تطوير المهنية الإعلامية وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ودعم القدرات والكفاءات الإعلامية وتطوير مهاراتها.// انتهى //14:25ت م0082