الأحساء 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستعتزم إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، البدء بتوثيق مشروع الفصل الذكي في معهد الأمل الابتدائي بالمحافظة، لدعم تعزيز الميدان التعليمي والمعاهد الأخرى في المحافظة وتطبيق هذه المبادرة بشكل شامل.ويهدف المشروع الذي يعدّ الأول من نوعه في المحافظة، إلى تحسين الدافعية للتعلم والتجهيزات الأساسية والفنية للفصل الدراسي تجعل منه "فصل ذكي" بما فيه من برامج إدارة التعلم الالكتروني، وتضمن المشروع تعريفاً بحزمة من الخدمات الذكية للفصل الذكي، وتقنيات تساعد في تطوير الفصول الدراسية وتشجع فرص التعليم والتعلم عبر دمج تقنيات التعلم كالحواسيب والبرامج التخصصية وتقنيات تفاعل الطلاب والتواصل والأجهزة السمعية البصرية وغيرها، حيث يأتي ذلك انسجاماً مع توجهات التطوير في وزارة التعليم الجامع بين التقنية الحديثة والمواد العلمية.وأوضح مدير المعهد فيصل بن عبدالله الشعيبي، أن مثل هذه الفصول تسهم في تكامل عملية التدريس وتساعد في توفير بيئة تدريس متميزة من حيث التجهيزات التقنية الحديثة والمواد العلمية التي يحتاجها الطلاب حيث تم تدريب جميع المعنيين والمشرفين على المشروع بأساليب توظيف كل تقنيات الفصل الذكي في العملية التعليمية.// انتهى//15:05ت م0102