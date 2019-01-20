جدة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسحصلت جامعة دار الحكمة للمرة الثانية على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "هيئة تقويم التعليم" للفترة من 2017 -2024.وأوضحت مديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة سهير القرشي, أن هذا الاعتماد للمؤسسات التعليمية يمنح للجامعات التي تطبق معايير المركز الوطني وتحقق مستويات متقدمة وتتبع أفضل الممارسات الخاصة بمعايير الجودة التعليمية التي ينص عليها المركز, مشيرة إلى أن الإنجاز الجديد يعزز من مكانة الجامعة كصرح تعليمي مرموق يقدم برامج تعليمية متميزة ومتطورة تهدف إلى إعداد بنات الوطن ليكن قائدات مستقبليات في مجتمعهن, ويساهمن بفعالية في التطور الشامل والنمو الاقتصادي للمملكة.وبينت القرشي أن جامعة دار الحكمة أطلقت عدداً من المبادرات وبرامج التعليم المبتكرة لمرحلة البكالوريوس والماجستير لعام 2018 / 2019 بهدف إعداد كوادر نسائية طموحات ومتحفزات قادرات على استيفاء متطلبات سوق العمل في المستقبل, مؤكدة في ذات الصدد أن برامج الجامعة تتواءم مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تخريج طلاب وطالبات يتمتعون بقدرات كبيرة وعلى درجة عالية من الكفاءة بما يمكنهم من المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني والتطور الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة.// انتهى //15:06ت م0103