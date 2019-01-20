جيزان 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأنهت جامعة جازان استعداداتها الخاصة بعقد ملتقى القيادات الشابة، الذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل بفندق "رادسون بلو " في مدينة جيزان ويستمر لمدة يومين.وأوضح عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن الملتقى يهدف إلى توفير البيئة المعرفية والقيادية لطلبة الجامعة وإمداداهم بالخبرات والمهارات ليشاركوا في باقتدار في صناعة المستقبل السعودي.وأفاد الحكمي أنه تم الانتهاء من عملية تسجيل الشباب والشابات في جلسات الملتقى، وفي الورش التدريبية، إلى جانب الانتهاء من الترتيبات اللازمة لعقد الملتقى، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي بذلت على مدار الأيام السابقة من أعضاء اللجان والإدارات المختلفة بالجامعة.وقدّر الدكتور الحكمي عدد المستفيدين من الملتقى بأكثر من 5000 شاب وشابة من خلال حضورهم لـ 8 جلسات، إلى جانب 8 ورشة تدريبية سيستفيد منها قرابة 700 شاب وشابة، بالإضافة إلى توقيع عد من الاتفاقيات التي تعنى بالتدريب والتوظيف ودعم مخرجات الجامعة.وأشار إلى أن فعاليات اليوم الأول ستشهد عقد ثلاث جلسات تناقش الأولى موضوع تمكين الشباب في رؤية الوطن 2030 يشارك بها كلاً من معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ومعالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني والمدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس إبراهيم بن عبد العزيز نياز ، ويدير الجلسة مدير مكتب قناة العربية بدولة الكويت الشقيقة عادل عيدان.وأبان أن الجلسة الثانية التي تتناول "دور الجامعات السعودية وصناعة القيادات" ، سيشارك فيها معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، ومعالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ومعالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومعالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ويدير الجلسة وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور سلطان بن حسن الحازمي.وختم عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة للقاء، تصريحه مبيناً أن الجلسة الثالثة ستكون تحت عنوان "محور القيادات النسائية، ومدى التمكين، وكيف ننجح"، إذ سيشارك بها كلاً من عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كوثر بنت موسى الأربش، وعضو مجلس الشورى لينا خالد آل معينا، وخبير النفط بأرامكو السعودية الدكتورة عبير العليان، وعضو مجلس الأمناء بهيئة حقوق الإنسان الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، وتدير الجلسة مدير إدارة الفنون الجميلة في وكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية حليمة مظفر.// انتهى //15:10ت م0104