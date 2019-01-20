الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستشارك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في ملتقى "دور مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز النزاهة " الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع "نزاهة" يوم الأربعاء القادم، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مكاتب المحاسبة والمراجعة وأصحاب العلاقة في مؤسسات القطاع العام والخاص.ويسلط الملتقى الضوء على الممارسات المهنية المحاسبية ودورها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي من خلال التعرف على الوضع الراهن لمهنة المحاسبة والمراجعة، والحوكمة وتعزيز النزاهة، بالإضافة لأدوات تعزيز النزاهة لدى المحاسب والحد من الفساد المالي.ويأتي هذا الملتقى انسجامًا مع رؤية المملكة 2030م، في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من حيث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة "الرقابية والمالية والإدارية" وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، بالإضافة لتنظيم "نزاهة" المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.وتدعو "نزاهة" والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المهتمين للحضور والمشاركة في الملتقى الذي سيقام في فندق رافال كيمبنسكي بالرياض من الساعة (8.30) صباحًا وحتى الساعة (2.30) ظهرًا.// انتهى //15:11ت م0105