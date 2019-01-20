القريات 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستفقد صاحب ‏السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم جمرك منفذ الحديثة الحدودي.واستمع سموه خلال الجولة التفقدية لشرح من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني ، الذي أوضح حجم الحركة داخل الجمرك ، سواء الركاب القادمين والمغادرين أو البضائع التي يتم فسحها عبر المنفذ والتي تخص السوق السعودية أو التي تتجه الى دول الخليج.بعد ذلك, قام أمير منطقة الجوف بجولة داخل ساحات ومرافق المنفذ ، مطلعاً سموه على التجهيزات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ومراحل إنهاء الإجراءات الجمركية في كل من قسمي الركاب والشحن.وزار الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المعرض المقام من جمرك الحديثة, الذي يضم أنواع وأساليب التهريب التي يستخدمها ضعاف النفوس ومهارة رجال الجمارك في كشف تلك الأساليب، فيما شاهد سموه عرضاً عن الوسائل الحيه.وعقب الجولة, قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز : نطمح من هذه الزيارات الوقوف والتأكد من تكامل الخدمات المقدمة للمواطن أين ما كان وهذا أمر يأتي على رأس قائمة أولويات القيادة الرشيدة.وأعرب سموه عن شكره للجهود التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال توليه إمارة المنطقة.ونوه سمو أمير الجوف بالجهود التي يقومون بها رجال الجمارك في صد محاولات إدخال الممنوعات إلى أرض المملكة من قِبل ضعاف النفوس ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه البلاد.رافق سموه خلال الجولة، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ، ووكيل الإمارة للشئون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, وعدد من المسؤولين.// انتهى //15:20ت م0106