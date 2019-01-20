الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف عدداً من المحافظات اليمنية.وتضمنت المساعدات عدد 3,315 كرتوناً من التمور، تزن 23 طنًا و570 كيلو غرامًا، لمحافظة الجوف، وبذات العدد لكلٍ من محافظتي المهرة وحضر موت.في سياق متصل وذا علاقة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 4 شاحنات إغاثية تحتوي على مواد طبية، تزن 47 طنًا و 230 كيلو غرامًا خصصت لمحافظة تعز.ويذكر أن هذه الجهود الإغاثية التي يبذلها المركز ويعكف على تقديمها لمختلف المحافظات والمديريات في جمهورية اليمن الشقيقة.// انتهى //15:22ت م0107