الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستشارك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة شؤون المكتبات في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـخمسين، والذي سيقام في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، في الفترة من 22 يناير إلى 5 فبراير 2019 .وأوضحت سعادة عميدة شؤون المكتبات الأستاذة الدكتورة مها بنت دخيل الله الخثعمي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط حيث يضم أكثر من 1000 ناشر، وقد حرصت العمادة على الإعداد الجيد لتمثيل الجامعة في هذا المعرض بشكل متميز ، مقدمة جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – على الموافقة الكريمة بمشاركة الجامعة ضمن الجامعات السعودية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين ، و لسعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود على دعمه ومتابعته المستمرة ، ولفضيلة وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور خالد العبدان على دعمه وتشجيعه ومتابعته للعمادة مماكان له الأثر الكبير على تميز أنشطة العمادة وخدماتها .يذكر أن مشاركة جامعة الإمام في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، ستشهد تواجد مجموعة من أحدث وأبرز الإصدارات والعناوين من مطبوعات الجامعة العلمية والدينية والثقافية وأحدث إصدارات الترجمة، بما يتجاوز 562 عنواناً وبواقع 1123 نسخة.// انتهى //15:22ت م0108