القريات 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال في إسكان الحديثة اليوم, جموع المواطنين وشيوخ القبائل محافظة القريات, وعدد من القضاة المحافظة, ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين، الذين قدِموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه أميراً لمنطقة الجوف.واستمع سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز خلال الاستقبال, لمطالب واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمام سموه.بعد ذلك, تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.حضر الاستقبال, محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, وعدد من المسؤولين.// انتهى //15:40ت م0111