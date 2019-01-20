القطيف 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسواصلت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، الجولات التفتيشية التي تستهدف المحلات الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث أسفرت عن إغلاق 4 محلات وإصدار 48 مخالفة صحية، وإنذار 85 محلاً، وفرض غرامات مالية بمبلغ 74400 ريال، إضافة إلى إتلاف 1306 كيلو جراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي, ورفع 9 سيارات تالفة.وأفاد رئيس بلدية القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن بلدية القطيف والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية, حيث جرى توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.من جانبه, أكد رئيس بلدية صفوى المهندس نايف بن عبدالله القحطاني, حرص البلدية على بذل جهودها وإمكاناتها لسلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، وتكثف أعمال النظافة والتقاط الأوراق والأكياس والنفايات المبعثرة، مشيراً الى أن المخالفات التي جرى رصدها تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية, وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير.وأكد المهندس القحطاني استمرار الجولات التفتيشية لسلامة المواد الغذائية والالتزام بالأنظمة، داعياً إلى ضرورة تقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات البلدية، والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المقررة.// انتهى //15:40ت م0112