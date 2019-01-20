ظهران الجنوب 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسرأس مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد اليوم, اجتماع "رفع مستوى التحصيل الدراسي"، بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية ، وعدد من رؤساء ومديري الأقسام بالإدارة، بصالة الاجتماعات, وذلك بمقر الإدارة.وتضمن جدول الأعمال, مناقشة عدد من المحاور التربوية والتعليمية والانضباط المدرسي، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، ومهام لجنة التوجيه والإرشاد بالمدارس للرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.// انتهى //15:54ت م0115