جدة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , بمقر الإمارة في جدة ، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين ، الذي هنأ سموه بثقة ولاة الأمر - حفظهم الله - وتعيينه نائباً لأمير المنطقة.وقدّم الأمير بدر بن سلطان ، شكره للدكتور العثيمين على تهنئته ، مستمعاً سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن أعمال المنظمة ، والبرامج التي تنفذها لتعزيز ثقافة الحوار ، ودعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ التطرف.بدوره, ثمّن الدكتور العثيمين ، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، لدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام ورفعة الإسلام وخدمة المسلمين على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //17:24ت م0152