المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسنظمت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس جلسة نقاش بعنوان "الابتكار في قطاع الطاقة والبتروكيماويات"، حل فيها الرئيس التنفيذي لشركة "صدارة" الدكتور فيصل الفقير ضيفا ومتحدثاً رئيساً.وناقشت الجلسة مستقبل قطاع البتروكيماويات والطاقة، والفرص المتاحة للعمل في هذا القطاع، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة معالي الدكتور عبد العزيز السراني، وذلك في مبنى المؤتمرات بجامعة طيبة.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان أن الشركة تسعى لاستحداث وسائل غير تقليدية لدعم رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال استضافة مجموعة من الشخصيات الاستثمارية ومن رواد ورائدات الأعمال المتميزين، لعرض قصص نجاحهم في ريادة الأعمال والاستثمار.وأكد العليان أهمية اللقاءات والجلسات التعريفية والبحثية للتعريف بالأنشطة التي تخدم أهداف الشركة، مبيناً أن الجلسة تهدف إلى التعرف على فرص الابتكار في قطاع البتروكيماويات، والطاقة، ومساعدة رواد الأعمال للتعرف على بعض مصادر الطاقة والفرص الكبيرة في مشتقات النفط والبتروكيماويات، والتعريف بشركة صدارة، كونها أكبر مجمع بتروكيماويات يبنى بالشرق الأوسط.// انتهى //17:26ت م0153