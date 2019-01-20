رياضي / بمشاركة 32 لاعبة من 16 دولة.. اتحاد الإسكواش يدشن دورة المدربات قبيل البطولة العالمية
الأحد 1440/5/14 هـ الموافق 2019/01/20 م واس
الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس
انطلقت مساء أمس دورة المدربات التمهيدية النسائية للإسكواش التي يقيمها الاتحاد السعودي للإسكواش على ملاعب جامعة الملك سعود وتلقيها المحاضرة سماح السيد بمشاركة 40 متدربة .
وتناولت الدورة التي تستمر أربعة أيام في نادي الطالبات بجامعة الملك سعود في الرياض أساسيات التدريب في لعبة الإسكواش وشرح قوانينها .
من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش زياد التركي انطلاق الدورة التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين فيها من العنصر النسائي ، مؤكداً أن هذه الدورة شهدت تقديم 64 متدربة وقبول 40 ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك بعد استضافة السعودية للبطولة العالمية الأولى النسائية في فترة سابقة ، مشيرا إلى أن الدورة سيعقبها انطلاق البطولة النسائية المفتوحة للنساء الأولى للنساء نهاية الأسبوع الجاري التي ستشهد مشاركة المتدربات والمصنفات الأوائل في العالم وعددهم 32 لاعبه من 16 دولة .
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