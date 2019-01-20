الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسانطلقت مساء أمس دورة المدربات التمهيدية النسائية للإسكواش التي يقيمها الاتحاد السعودي للإسكواش على ملاعب جامعة الملك سعود وتلقيها المحاضرة سماح السيد بمشاركة 40 متدربة .وتناولت الدورة التي تستمر أربعة أيام في نادي الطالبات بجامعة الملك سعود في الرياض أساسيات التدريب في لعبة الإسكواش وشرح قوانينها .من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش زياد التركي انطلاق الدورة التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين فيها من العنصر النسائي ، مؤكداً أن هذه الدورة شهدت تقديم 64 متدربة وقبول 40 ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك بعد استضافة السعودية للبطولة العالمية الأولى النسائية في فترة سابقة ، مشيرا إلى أن الدورة سيعقبها انطلاق البطولة النسائية المفتوحة للنساء الأولى للنساء نهاية الأسبوع الجاري التي ستشهد مشاركة المتدربات والمصنفات الأوائل في العالم وعددهم 32 لاعبه من 16 دولة .// انتهى //17:27ت م0154