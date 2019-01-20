مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساطلع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على أحدث الحواجز المرتبطة بتسيير الحشود داخل المسجد الحرام.وعرض مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري ومدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محمد الوقداني الحواجز التي تساهم في إدارة الحشود داخل وخارج أروقة المسجد الحرام والتي تساهم في تخفيف الازدحام وتيسر تنقلهم .من جانبه حث معاليه الجميع على بذل المزيد من الجهود، والحرص على إعطاء العمل الميداني الأولوية بما يخدم قاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات القيادة الرشيدة – وفقها الله -// انتهى //17:27ت م0155