ثقافي / تعليم بيشة يستضيف "لقاء الجمعية التاريخية السعودية العلمي" الأسبوع القادم
الأحد 1440/5/14 هـ الموافق 2019/01/20 م واس
أبها 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس
تستضيف إدارة التعليم بمحافظة بيشة الأسبوع القادم لقاء الجمعية التاريخية السعودية العلمي, تحت عنوان " بيشة في كتب التراث والمراجع الحديثة ", وذلك على مسرح مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي.
ويأتي اللقاء ضمن مشروع " تاريخ الوطن ووطن التاريخ ", بمشاركة العديد من الباحثين وأعضاء الجمعية والمهتمين بالتاريخ الوطني, حيث سيناقش اللقاء موضوعاً بعنوان "بيشة في كتب التراث القديمة والتراث الإسلامي والمراجع الحديثة".
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17:28ت م
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