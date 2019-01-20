أبها 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستستضيف إدارة التعليم بمحافظة بيشة الأسبوع القادم لقاء الجمعية التاريخية السعودية العلمي, تحت عنوان " بيشة في كتب التراث والمراجع الحديثة ", وذلك على مسرح مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي.ويأتي اللقاء ضمن مشروع " تاريخ الوطن ووطن التاريخ ", بمشاركة العديد من الباحثين وأعضاء الجمعية والمهتمين بالتاريخ الوطني, حيث سيناقش اللقاء موضوعاً بعنوان "بيشة في كتب التراث القديمة والتراث الإسلامي والمراجع الحديثة".// انتهى //17:28ت م0156