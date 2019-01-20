السيح 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستحتضن مدينة السيح خلال الفترة من 31 يناير حتى الثاني من فبراير ، فعاليات هاكاثون "المدن الذكية" الذي تنظمه كلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.ويهدف الهاكاثون الذي يقام في مقر الجامعة بمدينة السيح إلى إيجاد حلول تقنية يمكن تطبيقها في المدن لتصبح مدن متطورة وذكية في أنظمتها ومنها حلول اقتصادية وبيئية وأمنية وفي مجال حركة النقل وجودة الحياة في المدن , فيما تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع والمنافسة بين طلاب كليات الجامعة وفروعها للوصول بهم إلى دولة تقنية ذكية في كافة المجالات بما يتواكب مع الرؤية الوطنية 2030.// انتهى //17:29ت م0160