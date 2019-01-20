القاهرة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب بالسوق لإعلان أي أنباء جديدة بشأن الأحداث الجوهرية للشركات أو نتائج الأعمال السنوية عن العام الماضي مع استمرار عمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية والمراكز المالية للمستثمرين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3 مليارات جنيه ليصل إلى 6ر764 مليار جنيه، بعد تداولات محدودة بلغت 490 مليون جنيه منها 395 مليون جنيه تعاملات سوق الأسهم.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي اكس 30" بنسبة 29ر0% مسجلًا 21ر13444 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي اكس 70" بنسبة 2ر0 % مسجلاً 87ر674 نقطة، وزاد مؤشر "ايجي اكس 100" بنسبة 24ر0% ليغلق عند مستوى 49ر1701 نقطة.// انتهى //17:31ت م0162