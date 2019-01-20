بيروت 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستواصلت في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بجلسة علنية ثانية، تحدث خلالها رئيس الوفد المصري إلى القمة، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في كلمته عن "الآمال المعقودة على هذه القمة لأن تبني على ما تم إنجازه في القمم الثلاث السابقة، للخروج برؤية مشتركة حول آليات العمل التنموي وتفعيل الاستراتيجيات لتحقيق تنمية شاملة، والاستفادة من الزخم المتنامي قُبيل انعقاد قمة التنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر المقبل".ولفت الى أنه "ليس خافياً ما تمر به المنطقة نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية وما أدت إليه من زيادة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها تأتي قضية مكافحة الفقر والبطالة".ورأى شكري أن "قضية تمويل التنمية من أهم المعضلات لتنفيذ المشاريع وما نحتاجه لإطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني"، مشيراً الى أن "موضوع الطاقة أحد الملفات الرئيسية كونه من أهم الأوليات"، داعيا الى "إتخاذ الإجراءات لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي".ومن ثم تحدث وزير الشؤون الخارجية في تونس خميس الجهيناوي، موضحاً أن "القمة تمثل خطوة جديدة على درب تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تعزيز التنمية"، مؤكداً أنها "محطة جديدة على درب المسار التجديدي في مسارنا المشترك".ورأى أن "الأوضاع التي تمر بها المنطقة منذ سنوات تؤكد الحاجة الملحة لإعادة ترتيب الأولويات في إطار رؤية مشتركة محورها المواطن العربي"، مشيراً إلى أن "التأثيرات السلبية للأزمات والأوضاع المضطربة منذ سنوات ما تزال متواصلة على نسب النمو وحجم التبادل التجاري ونسق التدفق السياحي ونسب البطالة واتساع رقعة الفقر وظاهرة اللجوء".ولفت في الختام إلى أنّه "من الضروري مع دفع مسار التسويات السياسية لهذه الأزمات التركيز على التنمية كونها المدخل الأساسي لتعزيز مناعة المجتمعات وتطوير قدراتها على حفظ أمنها".// يتبع //18:04ت م0170