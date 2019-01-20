الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسيعقد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اجتماعه الأول برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإثنين 15 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 21 يناير 2019م.ويناقش المجلس في اجتماعه غداً إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز، والهيكل التنظيمي، وموضوعات أخرى ذات علاقة بعمل المركز ومهامه.ويأتي انعقاد المجلس بعد قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي باكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك بتعيين أعضاء من أصحاب المعالي ومسؤولين في جهات حكوميةوأهلية.// انتهى //18:06ت م0172