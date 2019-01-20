بيشة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس

بدأت إدارة التعليم بمحافظة بيشة ممثلة بقسم الجودة وقياس الأداء وبمتابعة وإشراف سعادة مدير التعليم نايف بن سلطان الهاجري في الاستعداد المبكر للاختبارات الدولية TImss ، حيث تشارك ست مدارس ضمن العينة بمدارس المملكة، وتم بناء خطة استعداد اشتملت على المسح الميداني والزيارات الداعمة من قيادات الإدارة والزيارات الفنية المشرفين والمشرفات المختصين ويعمل قسم الجودة وقياس الأداء على تهيئة المدارس استعداداً لذلك .

وأشار مدير تعليم بيشة نايف بن سلطان الهاجري إلى أهمية العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي والارتقاء بالتعليم في الميدان، وفقاً لما يحظى به التعليم من دعم من القيادة الرشيدة، إضافة إلى العمل على الخطط الوزارية المعنية بتفعيل المعايير فيما يتعلق بتطوير الأداء التعليمي في الميدان.

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18:06ت م

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