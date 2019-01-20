باماكو 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسدان المتحدث باسم الأمم المتحدة في مالي "الهجوم الإجرامي" الذي استهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرق مالي وأسفر عن مقتل ثمانية من جنود حفظ السلام التشاديين.وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف "واجهت قوات حفظ السلام من قوات منوسما هجومًا معقدًا في أغلوك قام به مهاجمون وصلوا على عدة عربات مسلحة ".وأضاف أنّه تم تأكيد مقتل ثمانية من قوات حفظ السلام حتى الآن وإصابة عدد آخر بجروح، مؤكداً انّ الهجوم يوضح تصميم الإرهابيين على بث الفوضى.ولفت إلى أن الوضع يتطلب استجابة قوية وفورية ومنسقة من جميع القوى لتدمير خطر الإرهاب في منطقة الساحل.// انتهى //18:12ت م0175