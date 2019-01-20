مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمكتب التعليم بجنوب مكة اليوم، البرنامج التدريبي لمنسقي الأمن والسلامة "حمايتك سلامتك" بحضور مدير مكتب جنوب مكة الدكتور عبدالعزيز البارقي وبمشاركة إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ومؤسسة سلامتك للأجهزة الذكية لأجهزة السلامة وذلك بفندق أنجم بمكة.وأوضح مدير مكتب الجنوب بتعليم مكة أهمية السلامة في المدارس وتدريب المنسقين عليها مع الجهات ذات العلاقة وعمل شراكات مجتمعية مع الدفاع المدني وتنفيذ دورات مكثفة للمعلمين لمدة يومين وبمشاركة أكثر من - ( 50 ) - معلم منسق للأمن والسلامة بتعليم الجنوب مبينا أهداف برنامج الأمن والسلامة في المجال المدرسي والرياضي وغيرها من المجالات الخاصة بالأمن والسلامة في المدارس.وأفاد أن الأمن والسلامة غاية كل فرد في هذه الحياة ولهذا يسعى الإنسان جاهداً وبكل ما أوتي من أدوات ووسائل ليحقق هذه الغاية لكل يتجنب ويجنب من حوله من المخاطر التي تقضي على الأرواح ويعتبر الأمن هو صمام الأمان لكل موقع ومكان وخاصة في المدارس معبرا عن شكره لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة و منسقي الأمن والسلامة لحضورهم فعاليات هذا البرنامج.من جانبه بين مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني رئيس رقباء خالد علي الزهراني ان البرنامج يهدف الي تثقيف المعلمين بإتباع إجراءات الأمن والسلامة وتطبيقها هي الوقاية الحقيقة وخط الدفاع الأول لإدارة المدرسة من حصول الحوادث أو المشاكل في المدرسة.// انتهى //18:13ت م0176