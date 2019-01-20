بيروت 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني اليوم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، وذلك على هامش المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في مدينة بيروت .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:26ت م0177