الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسواصلت المتسابقات السعوديات هيمنتهن على المراكز الأولى ضمن الجولة الثانية من بطولة SWS-SPRINT للسيدات التي تنظمها حلبةFunXtreme للكارتينج في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ضمن بطولة SWS العالمية.وشهدت الجولة الثانية مشاركة نخبة من المتسابقات السعوديات والخليجيات والعربيات، واستمر التنافس على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من السباق لمعرفة البطل، حيث حسمت ياسمين مدني المركز الأول لصالحها بفارق 0.09 جزء من الثانية، فيما جاءت أمجاد العمري في المركز الثاني، وحلت الأميرة مضاوي آل سعود في المركز الثالث.وامتدحت سارة الحارثي مديرة برنامج سباق السيدات في حلبة FunXtreme المستويات المتميزة التي ظهرت عليها الجولتين الأولى والثانية للسيدات، مؤكدة أنها لا تقل إثارة عن الفئات الأخرى خاصة أنها تقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.وأعربت الحارثي عن ارتياحها العميق للمستوى الاحترافي التنظيمي المتميز الذي ظهرت عليه الجولة، مشيدة في الوقت ذاته بالاهتمام الإعلامي المتزايد بسباقات السيدات الأمر الذي يعكس التفاعل الإيجابي لوسائل الإعلام ودورها في تعزيز مشاركة المرأة السعودية في جميع المجالات.// انتهى //18:32ت م0178