وادي الدواسر 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأكد عدد من رجال الأعمال، ومن أعضاء نادي التجار والتجارة على أهمية المحافظة على التراث والمقتنيات الشعبية باعتبارها مرآة لثقافة الوطن وتوثيق لحياة الأجداد ونبراس يُنير طريق الأبناء .وأشاروا إلى حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالتراث الشعبي، ودعمها للجهات والأنشطة التي تُعنى بإحيائه، وذلك من منطلق المحافظة على أصالة كل جزء من المملكة وإبراز هويتها وإيجاد شخصية وهوية وطنية متميزة لأبناء المملكة.جاء ذلك خلال زيارتهم يوم أمس لمتحف الفصام بمحافظة وادي الدواسر أحد المتاحف المرخصة من هيئة السياحة والتراث الوطني، ضمن البرنامج الذي تستضيفهم فيه مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية تحقيقاً لأحد أهداف المؤسسة التي تدعو إلى المساهمة في دعم برامج ومشروعات تنمية المجتمع.وبارك الوفد الزائر كل خطوة تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لخدمة التراث، والذي يتسق مع رؤية المملكة، حيث اعتمدت قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .// انتهى //18:36ت م0179