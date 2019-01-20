الباحة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة اليوم, الاجتماع الإجرائي الثاني مع قيادات الإدارة لاستعراض مضامين ورشة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لقيادات التعليم في تبني خطة إجرائية لتجويد التعليم ونواتج التعلم.وركز الاجتماع على أهمية التحصيل الدراسي ونواتج التعلم, حيث الوظيفة الأساسية للمدرسة هي إكساب الطلاب والطالبات المهارات الأساسية.ودعا مدير إدارة التعليم بالمخواة علي الجالوق إلى بناء خطة اجرائية تسهم في مراجعة الآداء لمختلف الفئات وتعمل على تجاوز النمطية في الأداء، وأن تكون الخطة مبنية بشكل محكم حتى تعمل على رفع مستوى النتائج في الاختبارات الدولية والوطنية بناء على واقع فعلي يبدأ من داخل الصف الدراسي بالتركيز على تمهير الطلاب والطالبات.وفي السياق ذاته, جدد مدير التعليم ثقته العالية في المعلمين وقيادات المدارس والمشرفين والقيادات، مؤكدًا أنهم قادرون على صناعة الفارق والوصول إلى التطلعات وتبني الممارسات التي تحقق التوجهات الوزارية الحديثة, التي أعلن عنها معالي وزير التعليم خلال اللقاء الأخير.بدوره, استعرض مدير قسم الجودة وقياس الأداء عبدالله خلف في ورقة عمل نتائج الاختبارات المركزية والدولية ومستويات المدارس، مشيراً إلى أهمية هذه النتائج في بناء وتطوير الخطط التعليمية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.من جانبه, قدم مدير الإشراف التربوي عثمان بن عبدالله, الخطوة الاجرائية للإدارة لمواكبة التغيير ورفع مستوى التحصيل التي من أبرزها تبني 9 مسابقات منوعة لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتكثيف الاختبارات المحكية.// انتهى //18:54ت م0181