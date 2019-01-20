الداير بني مالك 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستستضيف بلدية محافظة الداير بني مالك غدًا , ورشة عمل لجمع شهادات التسجيل لمزارعي البن وتوقيع عريضة التسجيل , تمهيدًا لتسجيل البن في اليونسكو , بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة , وبمشاركة وفد مختص من وزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث , وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.وتستهدف ورشة العمل مزارعي البن في المحافظات الجبلية بجمع شهادات المزارعين عن مزارعهم ومراحل تطور زراعة البن , فضلًا عن توقيع عريضة التسجيل من قبل المزارعين ، وشرع الوفد المختص من وزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث اليوم في زيارة مزارع البن في محافظتي هروب والريث , كما يلتقي غدًا بمزارعي الداير , فيما تستكمل الزيارات بعد غد الثلاثاء بزيارات المزارعين في فيفاء والعارضة والعيدابي.// انتهى //18:56ت م0183