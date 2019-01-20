مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسكرّم المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني الفائزين في التصفيات النهائية على مستوى منطقة مكة المكرمة لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - للسنة النبوية والحديث الشريف في عامها الـ 13 التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, وشارك فيها 12 طالباً من خمس إدارات تعليمية القنفذة, وجدة, ومكة, والليث, والطائف, بحضور مدير الإشراف التربوي بتعليم مكة عمر الأحمدي, ورئيس قسم التربية الإسلامية الدكتور سعد العتيبي, وذلك بمقر الادارة بحي العزيزية بمكة.وهنأ الدكتور الزهراني الطلاب الفائزون عبدالرحمن درديري عمر من إدارة تعليم القنفذ, والطالب عبدالله حميد المليكي من إدارة تعليم مكة, والطالب مؤيد ياسين سالم من إدارة تعليم جدة, بالمسابقة, مقدمًا الشكر لهم على جهودهم التي بذلوها حتى وصلوا لهذه المرحلة النهائية على مستوى المنطقة.وأوضح أن مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز – رحمه الله – لحفظ الحديث النبوي الشريف للعام الدراسي الحالي, تهدف إلى ربط الناشئة بالسنّة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها, وتُنمي روح المنافسة الشريفة بينهم, وتُشغل أوقاتهم بما يفيدهم دينياً وعلمياً وأخلاقياً, وتسهم في إعداد جيل ناشئ على حب سنّة النبي صلى الله عليه وسلم, متمنيًا للفائزين التوفيق والسداد في المرحلة النهائية التي ستقام في المدينة المنورة وللطلاب الذين لم يتأهلوا أن يحالفهم الحظ في المسابقات القادمة بإذن الله.// انتهى //19:05ت م0185