بيروت 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم، على هامش انعقاد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الوفد الإماراتي إلى القمة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.وجرى خلال اللقاء وفقًا لتصريح للمنصوري عقب اللقاء التركيز على مجالات التعاون الاقتصادي بين الإمارات ولبنان، لاسيما النظر بالاستراتيجية الخاصة في جذب الاستثمار إلى لبنان والتعاون في مجال بناء القدرات، بين ما تقدمه كل من الدولتين في هذا المجال، والاستفادة من خبرة الإمارات في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعاون والشراكة في المجال السياحي وفي مجال اقتصاد المعرفة والابتكار وبناء المناطق المتخصصة للصناعات المتخصصة، سواء في الإمارات أو لبنان.وأوضح المنصوري أنه ناقش مع الحريري محاولة الوصول إلى بداية مسار في مجال الاستفادة من تطوير البنية التحتية اللوجستية، من موانئ ومطارات وخدمات الشحن بشكل عام، وكيف يساهم ذلك ويدعم التجارة البينية بين البلدين بشكل خاص، وعلى مستوى المنطقة العربية ككل بشكل عام.كما لتقى الرئيس الحريري كذلك رئيس وفد جرز القمر إلى المؤتمر وزير الخارجية محمد سويف الأمين، وعرض معه الأوضاع العامة على الساحة العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //19:23ت م0187