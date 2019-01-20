طرابلس 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسجدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، المهندس مصطفى صنع الله، رفضه استغلال المنشآت النفطية من أجل تحقيق أي نفوذ سياسي أو اقتصادي، مطالبًا جميع الأطراف بضرورة الالتزام المطلق بسيادة القانون، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر موقعها على الإنترنت اليوم .جاء تصريح صنع الله خلال استقباله، سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لوفرابي دوهيلين، والوفد المرافق لها؛ لمناقشة أهمية استقرار قطاع النفط الليبي وضرورة عدم التدخل في عمليات المؤسسة.وقال بيان المؤسسة إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى سبل تعزيز الفرص التجارية بين فرنسا وقطاع النفط والغاز الليبي، كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في كافة أرجاء البلاد وآثارها على قطاع النفط.وأعرب صنع الله عن قلق المؤسسة الوطنية للنفط إزاء الأوضاع الأمنية الحاصلة في جنوب غرب البلاد وحقل الشرارة على وجه التحديد وعدم تمكن المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها بصورة طبيعية منذ 10 ديسمبر 2018، مطالبًا بضرورة الالتزام المطلق بسيادة القانون.وقال صنع الله: «إن إعادة الأمن في المنشآت النفطية أمر بالغ الأهمية لتجنب المزيد من أعمال التخريب وسرقة المعدات، يجب حماية أصول المؤسسة وممتلكات الشعب الليبي، مما يسمح باستئناف إنتاجالنفط، وألا يتم استغلال المنشآت لاكتساب أي نفوذ سياسي أو اقتصادي.ونبه إلى أن تواجد قوات مسلحة بالقرب من المنشآت النفطية يكسبها شرعية إذا ما اقترن ذلك بتوفيرها للظروف الملائمة التي تسمح لموظفي المؤسسة بالقيام بعملهم بشكل آمن، ومن دون أية عوائق.من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لوفرابي دوهيلين، دعم بلادها الدور الذي تلعبه كل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، مشيدة بالإنجازات الأخيرة التي حققتها المؤسسة، على الرغم من كل التحديات الوطنية، والظروف الأمنية الراهنة.// انتهى //19:42ت م0188