الباحة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأعلن المعهد العالي للسياحة والضيافة بمنطقة الباحة عن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدبلوم التدريبي المنتهي بالتوظيف في تخصصي إدارة السياحة, والضيافة, وذلك بمقر المعهد بالباحة.وأوضح مدير معهد السياحة والضيافة بالباحة تركي الزهراني, أن المعهد يستقبل المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة, مشيرًا إلى أنه توجد فرص وظيفية متوفرة، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث يحصل المتدرب على مكافأة 3 الآف ريال أثناء التدريب مع مميزات إضافية ويلتحق بوظيفته فور انتهاء التدريب براتب يبدأ من 5 الآف ريال.وأكد أن مجالات العمل في كبرى الشركات السياحية والفندقية والغذائية بالمملكة، لافتًا الانتباه إلى كل من يرغب في التسجيل مراجعة المعهد العالي للسياحة والضيافة.// انتهى //19:42ت م0189