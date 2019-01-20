نجران 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسنظمت كلية العلوم الإدارية بجامعة نجران اليوم, اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وذلك بمسرح الكلية بالجامعة.وهدف البرنامج إلى تهيئة الطالبات المستجدات والترحيب بهن في الجامعة، واطلاعهن على النظام الأكاديمي وبمرافق الكلية، إضافة إلى تهيئة الطالبات المستجدات وتعريفهن بخدمات الإرشاد الأكاديمي، وبعضوات هيئة التدريس بالبرامج.// انتهى //19:45ت م0190