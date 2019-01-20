الباحة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس‏‎انطلق اليوم برنامج "دبلوم المحاسبة المالية" بإدارة السجن العام بالباحة، بالشراكة مع جامعة الباحة، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب النزلاء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك بتدريبهم وإعدادهم في مجال المحاسبة المالية، ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، بما يتوافق مع متطلباته، وتطلعات رؤية المملكة 2030م.‏‎وأوضح مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد معيض بن أحمد القحطاني أن توقيع عقد شراكة ما بين جامعة الباحة والمديرية العامة للسجون، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، انبثق خلاله أولى بذرات التعاون المشترك, وأصبح واقعاً ملموساً، وذلك بإقامة برنامج دبلوم المحاسبة المالية المصنف من وزارة الخدمة المدنية.وأشار إلى أن إقامة مثل هذا البرنامج سيكون له الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن، مؤكدًا أن البرنامج يُعد بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء ما بين جامعة الباحة ومديرية السجون بالمنطقة لما فيه الخير والنفع للنزلاء.// انتهى //19:47ت م0191