إسلام آباد 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسوقعت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، مذكرة تفاهم MoU للتعاون في المجال البحثي والمعرفي وتبادل الخبرات، بين المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، وشبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد.ووقع مذكرة التفاهم رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، ورئيس شبكة مركز الفكر الدولي في إسلام آباد عامر هاشمي.// انتهى //20:29ت م0193