الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس

أقامت أمانة منطقة الرياض ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية، اليوم، دورة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) التي تستهدف مديري المشاريع والمشرفين عليها والأفراد العاملين فيها، والمهندسين في مختلف التخصصات ذات العلاقة بإدارة المشاريع, ولمدة خمسة أيّام بفندق "المشرق بوتيك" بمدينة الرياض.

وتهدف الدورة إلى تزويد المشتركين بمعرفة شاملة بمجالات إدارة المشاريع، والآليات المختلفة لاختيار المشروع، والممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي، وتحديد الأعمال الخاصة بالمشروع وتكوين فرق العمل، وأساليب مراقبة المشروع وضبطه، ومعرفة أنواع العقود وآليات التعاقدات والإشراف عليها واستلامها، ودراسة الدليل المعرفي لإدارة المشروعات (PMBOK).

وتأتي دورة "إدارة المشاريع الاحترافية" في إطار سعي أمانة الرياض إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكّان عبر الاهتمام بتزويد المسؤولين والعاملين في المشاريع بالمعارف والمعلومات اللازمة لضمان جودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة ومشاريع برامج التحول الوطني كافّة.

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20:35ت م

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