حفرالباطن 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسيدشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن غداً, مهرجان الكمأ 1440 هـ بالمحافظة والتي تنظمه أمانة حفر الباطن ويستمر لمدة شهر.وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس محمد الحسيني أن المهرجان يحظى برعاية سمو محافظ حفر الباطن ، ضمن خطة الأمانة بهدف إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها، مبيناً أن المهرجان يتضمن سوق الفقع التراثي ، وركناً للمحلات التجارية ، وخيمة الإدارات الحكومية التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان ، إضافة إلى ركن للسيارات الأثرية .// انتهى //20:59ت م0195