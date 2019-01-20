القاهرة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الذي يزور مصر حالياً.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، إلى أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا.كما التقى وزير الاقتصاد الفرنسي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حيث ناقش الجانبان ملف الاستثمارات الفرنسية في مصر وإتمام الاتفاقيات القائمة بين مصر وفرنسا.// انتهى //21:04ت م0196