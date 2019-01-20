عدن 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أوامر، للجيش في بلاده، بالمزيد من العمل لاستكمال التحرير ودحر ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.كشف عن ذلك نائبه الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقاءه في مأرب بقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة بحضور مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن طاهر العقيلي وقائد قوات التحالف في مأرب العميد الركن عون القرني.وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة التطورات الميدانية والعسكرية وسير العمليات القتالية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى استمرار ميليشيا الحوثي في المماطلة والالتفاف على تفاهمات السويد واستمرار عرقلتها لعملية السلام، مؤكداً عزم الشرعية بقيادة الرئيس هادي وتحالف دعم الشرعية في اليمن على إنهاء معاناة اليمنيين واستعادة الدولة اليمنية.وأكد القادة العسكريين تنفيذ التوجيهات والمهام العسكرية بما يحقق أمن اليمن واستقراره واستعادة دولته والحفاظ على مكتسباته الوطنية.// انتهى //21:34ت م0197