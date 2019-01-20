إسلام آباد 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكي الجنرال جوزيف ايل فوتيل الذي يزور باكستان حالياً على رأس وفد عسكري أمريكي.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي الأمور المتعلقة بالأمن الإقليمي وعملية السلام الأفغانية.وأكد الجنرال باجوه بأن السلام في أفغانستان يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، مجدد التزام باكستان بالاستمرار في دعم جهود السلام في المنطقة.// انتهى //21:39ت م0198