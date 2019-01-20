إسلام آباد 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسالقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في إسلام آباد وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور باكستان حالياً برئاسة السيناتور ليندسي جراهام.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة، إلى جانب استعراض الوضع الأمني الإقليمي.وأكد قريشي على ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين باكستان والولايات المتحدة، إلى جانب التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.وأطلع وزير الخارجية الباكستاني الوفد الأمريكي على الجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، مؤكداً أن السلام والاستقرار في أفغانستان مهم للسلام في جنوب آسيا.// انتهى //22:04ت م0201