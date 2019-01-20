أملج 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسدشن وكيل محافظ أملج مسعود بن مسلم الجهني اليوم فعاليات القافلة الطبية " نصل لقلوبكم " التي ينظمها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى القلب "قلوبنا" وجمعية القلب السعودية ، بحضور مدير القطاع الصحي بالمحافظة عبدالله عياد الفايدي ومدير مستشفى أملج العام أحمد محمد سلمي الرفاعي ، وذلك بمقر مستشفى أملج العام .وأوضح مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب الدكتور إبراهيم الصبحي أن فعاليات القافلة تستمر لمدة ثلاثة أيام بمحافظة أملج وهي تقدم فحصاً مجانياً, بالإضافة لتقديم الاستشارات الطبية , مشيراً إلى أن فريق القافلة يتجاوز عددهم 24 شخصاً، مكوناً من استشاريين وأخصائيين متخصصين وكادر من الإداريين ذوي الكفاءة, فضلًا عن مجموعة من الفنيين في تخصصات مختلفة لتقديم خدمات أشعة تصوير القلب والمختبر والتثقيف الصحي والعلاجي والكشف المبكر للمخاطر القلبية وغيرها من الخدمات الطبية التي يحتاجها المراجع للقافلة في تلك المحافظات .// انتهى //22:08ت م0205