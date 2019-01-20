الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة إثر وقوع انفجار في خط أنابيب لنقل الوقود بولاية هيدالغو وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى " علمنا بنبأ وقوع انفجار في خط أنابيب لنقل الوقود بولاية هيدالغو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لاتروا أي مكروه".// انتهى //22:34ت م0206